انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حديث الجمهور.. أسرار جديدة تكشف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي وذلك على إثر خلافات حدثت بينهما أثناء رحلة علاجها الأخيرة في سويسرا بعد الأزمة التي تعرضت لها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفصال تم بالفعل خاصة أن هناك شواهد عديدة تؤكد هذا الأمر كان أولها وأقواها إلغاء متابعة ياسمين للعوضي على “إنستغرام”.

وجاء السبب الثاني الذي يؤكد أخبار الانفصال هو الصمت الذي التزم به العوضي عن الموضوع ولم يخرج كعادته لينفي تلك الشائعات سواء بشكل مباشر من خلال منشور صريح أو بشكل غير مباشر بنشر صور تجمعهما واكتفى بنشر صورة له من سويسرا وبدا فيها في غاية الحزن.

أما السبب الثالث الذي كشف صحة أخبار الطلاق بحسب نشطاء السوشيال ميديا فهو الرد القوي من ياسمين على محاولة دعم شقيقها لها في أزمتها ليعود للهجوم عليها مرة أخرى مؤكداً أنا لا تتعلم من أخطائها وهو ما ذكرهم بأزمة زواجها وحربهما وقتها.

أما السبب الرابع فهو منشور العوضي نفسه أثناء وجود زوجته في سويسرا لإحجراء التحاليل إلا أنه لم يأت بأي ذكر لياسمين في منشوره واكتفى بتقديم الشكر لشخص قال إنه استضافه في جينيف، وهو هكس ما حدث في المرة الأولى التي كانا هناك وكان حريصاً على طمأنة جمهور ياسمين عليها ونفي أي شائعات عن صحتها.