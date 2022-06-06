رابح صقر وعمر صباغ بمغامرة فنية لا مثيل لها في “تصفحيني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من التشويق والترقب، طرح الفنان السعودي الكبير رابح صقر أغنيته الجديدة “تصفحيني” متعاونًا من خلالها لأوّل مرّة مع الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ، صاحب النجاحات الفنية الكثيرة في الوطن العربي.

أغنية “تصفحيني” من ألحان رابح صقر وكلمات منصور الشادي الذي اختار موضوعًا عاطفيًا يتميّز باختلافه وجرأته. وقدّم “صقر” لحنًا متطورًا ومتجددًا بجمله ونقلاته، قائم على كسر النمطية في المقامات اللحنية التقليدية والمعروفة خليجيًا، إضافة الى التكنيك المختلف والذي بدا واضحاً من خلال أدائه للأغنية.

أما توزيع عمر صباغ فشكل إضافة قوية وضربة موسيقية من العيار الثقيل، إذ جاء بقالب غنائي خليجي متطور، يتّسم بخليط موسيقي غريب، حيث الهدوء والصخب في آنٍ معا، ويمكن وصف التوزيع بأنه مزيج غربي شرقي، ما شكل إختلافًا واضحًا ونقلة موسيقية جديدة في مسيرة الفنان رابح صقر.

قرأ عمر صباغ لحن الأغنية بطريقة عميقة، وساهم ذلك بنقل الأغنية موسيقياً الى درجة مختلفة من حيث الإيقاعات، مستخدماً بعض الآلات الموسيقية الكهربائية التي تشكل قوة ضاربة في هكذا ستايل من الأغنيات، لتكون الأغنية بمثابة مغامرة فنية لا مثيل لها مع رابح صقر.

فور صدورها، أهدى رابح صقر أغنية “تصفحيني” لجمهوره العريض، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الجمهور الحقيقي اللي يفهم ذائقه فنانه الله لايحرمني منكم ياأذوق جمهور وعدتكم بالشئ المميز والجديد والمختلف وانتو تستاهلو”.

ومن جانبه عبّر عمر صباغ عن سعادته بالتعاون مع رابح صقر لأوّل مرّة من خلال أغنية “تصفحيني” وقال في منشور عبر حسابه بموقع “إنستغرام”: “تصفحيني أغنيتنا الجديدة مع ((صقر الأغنية الخليجية))، سعادتي كبيرة بالتعاون مع الفنان الكبير رابح صقر وفرحتي كبيرة كتير بالأصداء اللي عم توصلني من الجمهور من لحظة صدور الأغنية.. جمهورك عظيم وذواق بو صقر”.

وأضاف “صباغ”: “الحماس كان كبير لهل أغنية بالذات.. تصفحيني مغامرة إلنا كلنا من الفكرة والستايل وكل تفصيل صغير وكبير بالموسيقى ويا رب تعجب كل شخص بيسمعها”.

واختتم منشوره قائلًا: “فيني قول إن هالأغنية رح تكون بداية أفكار وأعمال جديدة كتيرة رح تترك بصمة ان شاء الله بعالم الموسيقى والأغاني الخليجية”.

وردّ رابح صقر على منشور عمر صباغ، واعدًا الجمهور بتعاونات جديدة تجمعهما فقال: “

تستاهل ياعمر ياحبيبنا ،، والقادم راح يكون أجمل وأقوى جمهور الصقر ذووووويق مره وصعب مرررررره مايرضيه اي شئ، هذا التعاون الأول”

يذكر أن أغنية “تصفحيني” لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ترك عدد كبير من المتابعين الكثير من التعليقات التي أثنت على النقلة النوعية في التوزيع الموسيقي للأغنية، وتصدّر هاشتاغ “تصفحيني” الترند بالمركز الأوّل بموقع “تويتر” في السعودية والإمارات والكويت وغيرها من البلدان العربية.