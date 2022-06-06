شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "صانع البهجة" يفتتح مسرح الغد بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفتتح العرض المسرحي "صانع البهجة" للمخرج ناصر عبد المنعم، مسرح الغد، وذلك بعد تطويره وتأهيله ورفع كفاءته وفق أحدث النظم المتخصصة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

صانع البهجة ( عسل وطحينة - جنان في جنان ) تم بثه الكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي ، ساميه عاطف ، ريم أحمد ، محمود الزيات ، الخضر زنون ، أشرف عبد الفضيل ، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر ان مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى اسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وشملت اعمال تطويره انشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة ، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف ، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم ) ، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء الى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح ، استحداث نظام صوتي داخلي ، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للاعلان الخارجى ، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان ، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الاخشاب - الالمنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت ، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى .