تكريم وفاء عامر عن أعمالها في موسم رمضان بأحد مراكز وزارة الشباب والرياضة

القاهرة - سامية سيد - كرمت النجمة وفاء عامر من التعليم المدنى التابع لوزارة الشباب والرياضة، عن أعمالها فى موسم رمضان الماضى، حيث شاركت فى عدة مسلسلات منها جزيرة غمام وراجعين ياهوى وبيت الشدة، كما تم تكريم ابنها عمر محمد فوزى والفنانة الشابة هدير الديب.

واستضافت مؤخرا الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"الفنانة وفاء عامر، بعد مشاركتها فى رمضان الماضى، فى 3 أعمال هى "جزيرة غمام" و"وراجعين يا هوى" و"بيت الشدة".

وقالت وفاء عامر خلال الحلقة إن ابنها عمر دمه خفيف ودايما بيهزر فى البيت، مضيفة: "شارك بالتمثيل فى مسلسل بيت الشدة، وقلت لهم بلاش، وكنت عايزة يمشوه، لأن كان فيه ممثلين كتير من معهد الفنون المسرحية، لو مشتغلوش هيروحوا فين؟".

وكشفت وفاء عامر أنها رشحت نور خالد النبوى لمساعد مخرج مسلسل "راجعين يا هوى"، مضيفة: "أبوه كان رافض، وهو ما شاء الله موهوب وعنده قبول، وأنصحه بأن يحذو حذو أبيه".

وعن شخصية "هلالة" فى مسلسل "جزيرة غمام"، قالت وفاء عامر: "غيرت أن ممكن ممثلة تعمل الشخصية دى غيرى، تبقى خيانة لو معملتهاش، وفيا كتير من شخصيتى، زى إنى شجاعة وقوية، وأستطيع التحكم فى مشاعرى".

أما عن مسلسل "راجعين يا هوى" كشفت أن خالد النبوى قال: "أنا عايز وفاء عامر قدامى، وهو نجم كبير عايزة أشكره، مش بيتدخل، ومواعيده منضبطة"، وعن أما المخرج محمد سلامة قاللت: "بيخلينى أبدع، وهو مخرج شاب عنده إبداع".

وعن أسامة أنور عكاشة قالت إنه عايش ما بينا بحكاياته، مشيدة بالفنان أحمد بدير الذى قالت عنه: "مش بشبع منه، وبيدينى طاقة كبيرة جدا".

وأوضحت أن "الفنان رياض الخولى قال لى هتخسرى لو معملتيش دور هلالة، وبكون مطمئنة وأنا بشتغل مع المخرج حسين المنباوى".