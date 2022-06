شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمة هوليود صاحبة العيون البنفسجية النادرة الحاصلة على أوسكار مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين نجمات هوليود في السينما الأمريكية الكلاسيكية نجمة صاحبة تاريخ كبير وقدمت أفلامًا مهمة جدًا استطاعت بها أن تحصد جائزتين من جوائز الأوسكار أنها النجمة العالمية إليزابيث تايلور التي تتفرد بلون عيون بنفسجية نادرة.

قطة هوليوود المدللة صاحبة العيون البنفسجية النادرة من مواليد عام 1932 لأب بريطاني وأم أمريكية، وقد كانت بدايتها الفنية وهي في الثانية عشر من عمرها، ولكنها لفتت الأنظار لأول مرة وهي في الخامسة عشر بفيلم Cynthia، وقد عاشت إليزابيث تايلور حياة ناجحة على المستوى العملي، والكثير من التخبط على المستوى الشخصي وتزوجت ثمانية مرات من سبعة أزواج.

فازت إليزابيث تايلور بجائزتي أوسكارعن فيلمي BUtterfield 8 عام 1960 و Who’s Afraid of Virginia Woolf? عام 1966 وترشحت مرتين أخرتين عن فيلمي Raintree County عام 1955 و Cat on a Hot Tin Roof عام 1958، ومن أشهر أفلامها Cleopatra عام 1963، و Giant عام 1956 و A Place in the Sun عام 1951.



اليزابيث نايلور