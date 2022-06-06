شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم تفتتح مسرح الغد بعد تطويره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت منذ قليل، وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، مسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج سامح مجاهد مدير مسرح الغد، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من الفنانين والإعلامين، وسيكون أول عروض مسرح الغد العرض المسرحي صانع البهجة للمخرج ناصر عبد المنعم، الذي عرض عقب افتتاح المسرح.

صانع البهجة (عسل وطحينة - جنان في جنان) تم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي، ساميه عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر ان مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى اسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وشملت اعمال تطويره انشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة ، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( لميكانيزم)، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء الى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي ، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للاعلان الخارجى، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الاخشاب - الالمنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى.