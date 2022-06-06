شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتفقد متحف مقتنيات مسرح الغد بعد إعادة افتتاحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم متحف مقتنيات المركز القومى للمسرح الملحق بمسرح الغد، وذلك على هامش افتتاح المسرح بعد تطويره ورفع كفاءته.

ويضم المتحف الخاص برواد الحركة المسرحية المصرية مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة، وهو تخليد العظماء و عرفانا من الوطن بجهودهم التي حافظت على ريادة مصر الحضارية، حيثديضم مقتنيات أكثر من شخصية من رواد الحركة المسرحية.

وشملت أعمال تطوير المسرح الذي يقع في حي العجوزة بالجيزة (غرب القاهرة)، وفق وزارة الثقافة المصرية، إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات، تغييراً كاملاً لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت (الميكانيزم)، تغيير الواجهات بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء غرف للفنانين والإداريين، واستحداث مساحة للإعلان الخارجي، ورفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب والألومنيوم، وإنشاء نظام للإطفاء».

وتم إنشاء «مسرح الغد» في البداية باسم «الفرقة القومية للعروض التجريبية» عام 1992 ضمن فرق البيت الفني للفنون الشعبية، حيث أسسه الفنان عبد الغفار عودة، وصمم قاعة العروض الفنية الفنان زوسر مرزوق، بعد فوزه بمسابقة التصميم التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية في بداية تسعينات القرن الماضي.