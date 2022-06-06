شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التجهيزات النهائية لـ مسرح الغد قبل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، لإفتتاح مسرح الغد الذي يديره الفنان سامح مجاهد، وذلك بعد توقفه لفترة لإعادة تأهيله ورفع كفاءته وفق أحدث النظم المتخصصة، حيث ستقوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بعد قليل بإفتتاحه بعرض صانع البهجة (عسل وطحينة .. جنان في جنان) إعداد وإخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، بحضور لفيف من الفنانين والإعلامين وقيادات وزارة الثقافة.

صانع البهجة ( عسل وطحينة - جنان في جنان ) تم بثه الكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي ، ساميه عاطف ، ريم أحمد ، محمود الزيات ، الخضر زنون ، أشرف عبد الفضيل ، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر إن مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى اسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وشملت اعمال تطويره انشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة ، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف ، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم ) ، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء الى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح ، استحداث نظام صوتي داخلي ، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للاعلان الخارجى ، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان ، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الاخشاب - الالمنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت ، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى .