ياسمين عبد العزيز تهاجم شقيقها بقوة.. “بعت اختك بمرسيدس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الفنانة ياسمين عبد العزيز شقيقها وائل بعد المنشور الذي نشره على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي “إنستغرام” و”فيسبوك” محاولاً دعمها في أزمتها التي تمر بها حالياً بعد إلغاء متابعتها لزوجها الفنان أحمد العوضي على “إنستغرام”.

ونشرت ياسمين على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة من منشور شقيقها وعلقت عليه كاتبة: “اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”، ثم قامت بحذفه بعد دقائق من نشره.

وكان شقيق ياسمين عبد العزيز قد أثار الجدل بعد رسالته الأخيرة التي نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع قيام شقيقته بإلغاء متابعة زوجها أحمد العوضي عبر “إنستغرام”.

وكتب معلقاً على صورة لهما محاولاً دعم شقيقته قائلا: “يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله”.

وأثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل، والكثير من التكهنات حول انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وقامت بإلغاء متابعة حساب أحمد العوضى على إنستغرام، وقيامها بحذف كل الصور المشتركة بينهما، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الانقسام بين المتابعين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت ياسمين عبد العزيز على خاصية القصص المصورة بـ”إنستغرام تقول “ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله”.