منة شلبي.. هل تشارك كريم عبد العزيز البطولة في عمل جديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت تصريحات المخرج بيتر ميمي، خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، بأنه سيخوض الماراثون الرمضاني المقبل 2023، بمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، وتأليف عبد الرحيم كمال، وسيكون عبارة عن عمل تاريخي في القرن الـ11، وستكون نجمة العمل نجمة كبيرة، لكن حتى الآن لم تفصح شركة الإنتاج عن هويتها، إلى انتشار أخبار بأن النجمة المقصودة في كلام ميمي هي الفنانة منة شلبي.

وكشف مصدر من داخل العمل، أن هذه الأخبار لا صحة لها وأن الجهة المنتجة لم تستقر على بطلة العمل حتى الآن، ولم يتم ترشيح الفنانة منة شلبي، من الأساس، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيل العمل بشكل أوضح.

يذكر أن منة شلبي شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح” وشاركها فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم إلهام شاهين وأحمدد السعدني.

في حين شارك كريم عبد العزي في الماراثون الرمضاني بمسلسل “الاختيار3″، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم، أحمد السقا، أحمد عز، إيمان العاصي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.