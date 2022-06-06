مفاجأة “ذا روك” لوالدته.. منزل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر النجم الأميركي، دوين جونسون (ذا روك)، مفاجأة والدته بشراء منزل فخم جديد لها، ما سبب لها حالة من الذهول.

ونشر “ذا روك”، البالغ من العمر 50 عامًا، عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، مقطع فيديو لرد فعل والدته، أتا جونسون، 73 عامًا، بعد أن اشترى لها منزلاً جديداً.

وكتب “ذا روك”، تعليقًا على مقطع الفيديو: “أحبك يا أمي.. وهذه مفاجأة!”، فيما بدأ الفيديو بظهور والدة النجم الأميركي، واقفة خارج المنزل الذي أمامه باب أسود كبير، وبدأت بالبكاء.

وواصل الممثل في شرحه: “عندما كنت طفلاً صغيراً، كنت أكره رؤية أمي وهي تبكي لكن هذه الأيام سأكون سعيداً برؤية دموع فرحها”، مضيفاً عبر منشوره: “لقد فاجأت أمي، واشتريت لها منزلًا جديدًا”.

وأضاف دوين جونسون أن والدته أخبرته مرارًا وتكرارًا، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد حياة من السفر، أنها تريد أن يكون هذا المنزل هو آخر منزل لها وذلك هو حلمها.

على جانب آخر، يلعب جونسون بطولة فيلم “Black Adam”، الذي يجسد فيه شخصية البطل الخارق، حيث يذهب “ذا روك”، في رحلة تزيد على عقد من الزمان، ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe]، لتحظى أول صورة للشخصية الجديدة بتفاعل كبير من قبل متابعي “ذا روك”.

ويشارك دوين جونسون في فيلم “Black Adam”، الذي يجسد فيه دور بطل خارق، ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخراً على استقبال النجمة العالمية، سارة شاهي، التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر أن يقوم بإخراجه جاومي كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات “ديزني” القادم “Jungle Cruise”.

ويقدم دوين جونسون شخصية “بلاك آدم”، وهي من الشخصيات الشريرة في عالم دي سي السينمائي، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج، فسيقدم شخصية “HAWKMAN”، وهو قائد “JSA” (جمعية العدل الأميركية)، ومن أكثر الشخصيات الأسطورية المحبوبة.