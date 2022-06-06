الرئيس الأمريكي يفاجئ أعضاء فرقة BTS.. يستمع إلى أغنياتهم في البيت الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الفرقة الموسيقية الكورية الشهيرة “BTS”، داخل أروقة البيت الأبيض.

ووثقت الصفحات الرسمية للبيت الأبيض، والفرقة الموسيقية، لحظات وجود أعضائها واستقبالهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقام الرئيس الأميركي، في لقطة غير متوقعة، بتشغيل أغاني الفرقة الكورية الجنوبية الأشهر بعد لحظات من استقبالها، وسرعان ما تفاعل أعضاء الفرقة مع الرئيس الأميركي في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبينما كانت الفرقة في البيت الأبيض، احتشدت خارج أسوار المقر الرئاسي الأميركي جموع ممن تصفهم الفرقة بجيشها من المعجبين والمعجبات، أملاً في رؤية أعضائها المحبوبين.

من ناحية أخرى، كسرت فرقة “BTS” الكورية الجنوبية الطابع الرسمي لاستقبالات الإدارة الأميركية وتصريحاتها، واغتنمت فرصة استقبال الرئيس جو بايدن أعضاءها للتنديد من منبر البيت الأبيض بالعنصرية التي تستهدف الآسيويين. جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وجّه الدعوة إلى “بي تي إس”، في إطار سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى الاحتفاء بالجالية الآسيوية في الولايات المتحدة، والتنديد بالعنصرية التي تطالها.

واختار بايدن أن يناقش، مع أكثر فرق الفتيان نفوذاً في العالم، مسائل “تمثيل” الآسيويين، و”عدم إقصائهم”، إضافة إلى “الجرائم العنصرية، والتمييز ضد الآسيويين”.

وكانت فرقة “BTS” دُعيت مرتين إلى الأمم المتحدة عامَيْ: 2018 و2021، حيث غنّت وتحدثت عن مواضيع، أبرزها التغير المناخي، وجائحة “كوفيد-19”.