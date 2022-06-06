شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تخرج من المستشفى وتقضى فترة نقاهة بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت أمس الفنانة هلا رشدى من المستشفى بعدما أجرت عملية جراحية، وتقضى الآن فترة نقاهة تحت متابعة الأطباء المتخصصين بالمنزل بعض الأيام لتعود بعدها لمزاولة نشاطها الفنى، وقالت هلا لـ"الخليج 365": "أنا خضعت لعملية جراحية فى ضهرى، نتيجة فرقعة بعض الفقرات ما تسبب في عدم قدرتى على المشى والنوم".

وشاركت هلا رشدى، مؤخرًا متابعيها صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول لا إله إلا الله".

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى و المسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.