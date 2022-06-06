شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك يواصل جولته بعد واقعة صفعه بالأوسكار ويتنقل بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثل الكوميدي كريس روك وهي يستقل طائرة خاصة أثناء تنقله لمواصلة جولته العالمية Chris Rock Ego Death World Tour 2022، وذلك بعدما قدم الممثل الكوميدي البالغ من العمر 57 عامًا عرضًا في Mohegan Sun Casino في ولاية كونيتيكت.

وكان كريس روك تعرض لصفعة من ويل سميث له علي مسرح حفل الأوسكار، وخرجت جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأمريكى ويل سميث، عن صمتها منذ واقعة صفع زوجها نجم هوليوود، للنجم الكوميدى كريس روك، على مسرح الاحتفال بتوزيع جوائز الأوسكار، متمنية أن يجرى الحديث بين زوجها وكريس، ومن ثم الصلح بينهما.

وقالت جادا، خلال لقاءها في برنامج "ريد تيبل توك": "أتمنى أن يكون لدى هذين الرجلين الذكيين فرصة للتحدث والتصالح، نحن بحاجة لكليهما، ونحن جميعاً بحاجة إلى بعضنا بعضاً أكثر من أى وقت مضى".

يشار إلى أن الحدث الأبرز فى حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال دورته الـ94، يوم 27 مارس الماضي، ومحور حديث الجمهور في العالم، كان حول صفعة النجم العالمى ويل سميث، لمقدم البرامج كريس روك، لإثارة نكتة عن زوجته، وهو ما اعتبره ويل سخرية منها، فى حين أنها تعانى من مرض الثعلبة، وبالتالى حلقت شعرها بالكامل.

وبدأت القصة عندما ألقى كريس روك دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث، زوجة ويل سميث، وقال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذى يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم الذى لعبت بطولته ديمى مور.