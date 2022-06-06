القفطان المغربي في هوليوود.. أبرز ملامح كليب “باقي” للفنان حاتم عمور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم المغربي حاتم عمور، أمس الأحد الإعلان الترويجي لكليب أغنيته الجديدة “باقي”، المنتظر طرحه يوم الأربعاء القادم.

وأغنية “باقي” هي باللهجة المغربية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد وتوزيع حمزة الغازي، فيما جرى تصوير الفيديو كليب في هوليوود وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس تحت إدارة المخرج السوري – الأمريكي سليم سموع.

وحرص حاتم عمور على الترويج لعمله الفني الجديد من خلال حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”، حيث نشر مقطع فيديو ترويجي للأغنية وعلّق قائلًا: “باقي ثلاثة أيام على باقي كونوا فالموعد”.

وكشف حاتم عمور من خلال البرومو، عن ملامح من الكليب المرتقب أبرزها ظهور عارضات بالزي المغربي التقليدي (القفطان المغربي) في إطار سعيه للترويج للأصالة المغربية في العالم.

يشار أن الفنان حاتم عمور انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية ديو تجمعه مع الفنان اللبناني زياد برجي، باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير فيديو كليب الأغنية بين المغرب ولبنان.