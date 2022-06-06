ليلى علوي مكرّمة في المهرجان السينمائي الدولي في تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم تكريم الممثلة المصرية ليلى علوي خلال الحفل الافتتاحي للدورة التأسيسية للمهرجان السينمائي الدولي “ماستار انترناشيونال فيلم فستيفال” في مدينة “ياسمين الحمامات” التونسية، وذلك تقديرا لعملها في المجال السينمائي على مدى عقود.

وحلّت ليلى علوي ضيفة على المهرجان، و عبرت عن سعادتها بزيارة تونس من جديد، مؤكدة أن انطلاق مهرجان سينمائي دولي جديد في تونس وفي “ياسمين الحمامات” تحديدًا يمثل أمل جديد لحركة ثقافية وسينمائية في البلدان العربية.

وكرّم المهرجان بنفس المناسبة الممثل التونسي رؤوف بن عمر، والذي عبر عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم بعد نحو 50 سنة من العطاء والتمثيل.

وذكرت مصادر وزارة الثقافة انّ المهرجان سيكرّم أيضا في الأيام المقبلة عدداً من الوجوه السينمائية التونسية والعالمية الأخرى على غرار المخرج الفرنسي الصربي العالمي إمير كوستاريكا، الحاصل مرّتين على السعفة الذهبية في مهرجان “كان” الفرنسي، و ذكرت بعض المصادر انه ربما يعتذر عن الحضور لاسباب صحية.

ويتواصل المهرجان بمدينة “ياسمين الحمامات” (60كلم شمال تونس العاصمة) إلى يوم 11 يونيو 2022 و يديره المخرج التونسي مختار العجيمي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة ووزارة السياحة والاتحاد الأوروبي .

ويتميز المهرجان السينمائي الدولي بياسمين الحمامات ـ وفق ما أعلنت عنه هيئة التنظيم ـ عن غيره من المهرجانات السينمائية بتخصصه في عرض الأفلام التونسية والدولية المتوجة والمتحصلة على جوائز في المهرجانات السينمائية التونسية والدولية، وذلك من منطلق حرص باعثي المهرجان على إفراده بشخصية خاصة تجعل منه فضاء لالتقاء المبدعين من أنحاء العالم

وسيتم خلال هذا المهرجان عرض 65 فيلما من 21دولة على غرار لبنان ومصر والجزائر والعراق وايران والصين وتركيا وسوريا ومقدونيا وفنزويلا وروسيا وبولونيا وغيرها، وهي أفلام متوجة أومشاركة في المهرجانات السينمائية العالمية.

مدير المهرجان ومؤسسه، مختار العجيمي، أعرب في تصريح ل”وكالة تونس افريقيا للأنباء”، عن الأمل في أن يعطي المهرجان السينمائي الدولي” ياسمين الحمامات” إضافة جديدة للمشهد السينمائي في تونس، مؤكدا عزم هيئة التنظيم، على تطوير المهرجان ليصبح خلال الدورات القادمة أكثر اشعاعا ويسجل حضورا دوليا أكبر يضاهي كبرى المهرجانات السينمائية .

وأعلن مدير المهرجان أنه لا يمكن الحديث عن مهرجان سينمائي دولي دون الحديث عن المسابقات والجوائز، إذ ستشهد هذه الدورة الأولى للمهرجان تنظيم 3 مسابقات، موزعة إلى مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام الطويلة، والتي ستتنافس على جائزتي الشراع الذهبي والشراع الفضي، موضحا أن لجنة انتقاء الأفلام اختارت أفلاما اهتمت بتناول القضايا الانسانية.

وتتوزّع الأفلام المشاركة في المسابقات إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و6 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و35 فيلماً ستُعرض في بقية فعاليات المهرجان الذي تحتضنه احدى اجمل المدن السياحية التونسية واشهرها وهي: مدينة “ياسمين الحمّامات”.