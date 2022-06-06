شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى يفتح باب المشاركة ويعلن شروط دورته الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري ، في دورته الخامسة عشرة، لعام 2022، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يوليو وحتي 8 أغسطس عن فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة بدء من يوم 8 يونيه الحالي ، وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقة "العروض المسرحية"، والتى جاءت كالتالي: آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو 30 يونيو 2022، المسابقة تشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، ويجب أن يكون العرض تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

الفرق المشاركة تتحمّل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان.

لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، يمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة، العروض المنتجة باسم جهة ما والتي سبق عرضها في مهرجانات مثل مسابقة الجامعات لا يحق لها المشاركة ضمن فرع آخر كفرقة حرة مثلاً، بمعنى أن يكون العرض إنتاجاً أصيلاً للجهة المذكورة في استمارة المشاركة.

ترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت كما يرفق باستمارة المشاركة الورقية أسطوانة مدمجة للعرض، أو رابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بالملف العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بتقديم نسخة ورقية وCD للعرض للرقابة فى وقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح.

أما مسابقة المقال النقدى التطبيقى فمن أهم شروطها: أن يكون المقال قد نُشر فى الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 فى إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة، ومرفق بها 5 نسخ مطبوعة ونسخة PDF على أسطوانة مدمجة.

ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة - مركز المعلومات، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ما عدا يوم الجمعة.

أما مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل، ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى ومرفق به 3 نسخ مطبوعة من الدراسة البحثية ونسخة pdf على أسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة - مركز المعلومات، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ما عدا الجمعة.