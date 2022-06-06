شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة شقيقة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ناصر دويدار ورئيس اتحاد كتاب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، اليوم الإثنين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 25443 لسنة 2022 ضد كل من ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر والشاعر هشام الدشناوي رئيس اتحاد كتاب مصر بتهمة التشهير والسب والقذف في حق أم كلثوم.

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش قد بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي أدلي بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي، بعد أن فوضته حفيدة كوكب الشرق.





الدعوة القضائية ضد ناصر دويدار وهشام الدشناوى

وجاء في عريضة الدعوى أن دويدار هاجم أم كلثوم ونسب لها من العبارات والألفاظ التي تسيء إلى شخصها وإلي ورثتها جميعًا بل أساءت تلك العبارات وأثارت غضب المثقفين وجمهور ومحبي أم كلثوم على مستوى الوطن العربي.

وأضافت العريضة أن دويدار تطاول على رمز فني وقامة مصرية عظيمة في عالم الإبداع وقام بالخوض في سمعة وعرض كوكب الشرق بالحديث في حياتها الشخصية وذكر أنها تزوجت 11 مرة، وسرقت أغنيتين من أحد الشعراء وصفها بأوصاف مشينة.

وأوضحت العريضة أن المشكو في حقه شخص لا يعرفه أحد وما فعله جعله شخص معروف وأن هدفه الأساسي هو تحقيق الشهرة، وتلك الأفعال يعاقب عليها طبقًا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما ضمت الدعوى توجيه الاتهام الي رئيس اتحاد كتاب مصر لأن الندوة التي تحدث فيها ناصر دويدار تمت تحت رئاسته ولم يبدِ أي اعتراض أو يمنع دويدار في استكمال حديثه المشين تجاه كوكب الشرق.

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد التي انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفني والإعلامي خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.