شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح مسرح الغد بعد تطويره بـ"صانع البهجة".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة والذى ينطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة (عسل وطحينة - جنان في جنان) إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم.

ويضم مجموعة من إبداعات الراحل بديع خيرى ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، وذلك فى التاسعة مساء اليوم الإثنين، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

صانع البهجة (عسل وطحينة - جنان في جنان) تم بثه إلكترونيًا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر أن مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى أسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وشملت أعمال تطويره انشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة ، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف ، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت (الميكانيزم)، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء الى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات، استحداث مساحة للإعلان الخارجى، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب - الألومنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى.



وزيرة الثقافة تفتتح مسرح الغد بعد تطويره بـصانع البهجة