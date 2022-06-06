شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان شنغهاى السينمائى خوفًا من انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي " SIFF" إلغاء الدورة الـ25، والذى كان سيستمر في الفترة ما بين 10 إلى 19 يونيو الجارى، لكن تم تأجيل الدورة الجديدة للعام المقبل 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screendaily ".

وأعلنت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي أن إلغاء الدورة الـ 25 يرجع إلى سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين، وبالتالي لن يتمكن القائمين على المهرجان من إقامته.

ووفقًا لمنصة التذاكر الصينية Maoyan، يعمل ما يقرب من 80٪ من دور السينما في البلاد، ومع ذلك، هنالك أكثر من 300 دار سينما في شنجهاي لا تزال مغلقة.

وإلى الان تواصل الصين الحفاظ على استراتيجيتها الخاصة بـ سياسة Zero Covid، والتي تشمل الاختبارات الجماعية والحجر الصحي الشامل والإغلاق السريع، على الرغم من انخفاض أعداد الإصابة نسبيًا.