رسميًا… ليفربول يجدّد عقد نجمه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 4:21 مساءً

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين في خط الوسط.

وكتب ليفربول، على حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر “يسعدنا أن نعلن توقيع جيمس ميلنر على عقد جديد مع الريدز”.

ولم يكشف ليفربول في تغريدته، عن مدة العقد الجديد، لكن زعمت بعض التقارير أنه سيكون حتى صيف 2023 فقط.

وكان العقد السابق لجيمس ميلنر مع ليفربول، ينتهي خلال يونيو/حزيران الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر “وافق ميلنر على خفض راتبه وتوقيع عقد جديد مع ليفربول حتى صيف 2023”.

وأضاف “أراد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يبقى ميلنر مع الفريق، رغم أن اللاعب تلقى 3 عروض من أندية أخرى، لكنه أراد دائما البقاء مع الريدز”.

وشارك ميلنر مع ليفربول في 39 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، ولم يهز الشباك لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة.