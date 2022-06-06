صاحبة أشهر وجه لمنتجات الأطفال تفارق الحياة عن عمر 95 عامًا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعلق في أذهاننا الصور اللاصقة على بعض السلع والمنتجات التي نشتريها، لا سيما اذا اكانت صورًا تعود لأطفال.

الأميركية “آن تيرنر كوك” صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال فارقت الحياة عن عمر يناهز 95 عاما.

وكتب موقع “Hegemonie News” عبر حسابه على موقع “تويتر”: “توفيت آن تيرنر كوك، الصورة المشهورة عالميا لطفل غربر، الذي كان وجه طفله لسنوات عديدة صورة العلامة التجارية لشركة غربر لأغذية الأطفال في جميع أنحاء العالم، عن عمر يناهز 95 عاما”.

وكانت السيدة كوك هي الطفلة “غربر” ذات الحظ الأوفر، حيث فازت في مسابقة وطنية في عام 1928، والتي شهدت منذ ذلك الحين نسخ صورتها على بلايين الأواني من أغذية الأطفال وغيرها من الأشياء التي تباع في جميع أنحاء العالم.

وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت “غيربر” تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقعت لجنة التحكيم “في حب وجه الطفلة” وأصروا على أن تظل كما رسما بالفحم.

واستفادت السيدة كوك، التي لم تتلق أية إتاوات مقابل استخدام صورتها، من مبلغ 5000 دولار على مدار 90 عاما. هذا المبلغ – تسوية قبلتها من “غربر” في عام 1951، والذي ساعدها في تسديد الدفعة الأولى على منزلها الأول.