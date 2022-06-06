إليكم آخر تطورات قضية طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - من جديد، عاد الحديث عن الأزمة القائمة بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعدما تحدث جميل سعيد، محامي حبيب، عن آخر تطورات أزمة الثنائي الأخيرة والشكوى التي تقدمت بها شيرين ضده بعد تهديده لها.

وأكّد في اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” مساء أمس السبت، أنه لا يزال محامي حبيب، قائلاً: “أدعو لهما بالتوفيق وأن يكون ما حدث مجرد زوبعة وأن يعودا إلى بعضهما بعضاً وأنا معهما إذا ما سعيا إلى ذلك”.

ويأتي ما صرح به، بعد فترة قليلة من حديث الفنانة المصرية، منذ أيام، والتي حرصت خلاله على وضع النقاط على الحروف، والردّ على نبأ عودتها للفنان المصري، بعد انتشاره خلال الفترة الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما صرح الأخير بعودتهما منذ فترة طويلة، أمام النيابة، على إثر تقديمها بلاغاً ضده منذ أيام، بتهمة الاعتداء عليها، وتأكيد محاميه لأقواله.

ورغم ما صرح به حبيب ومحاميه، إلا أنّ شيرين ردت على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام”، قائلة: “أساس الزواج والطلاق الإشهار، وإذا عدت له كنت سأقول”.

وبدأت الأزمة، عندما تقدّمت شيرين ببلاغ ضد حسام حبيب، مستغيثة بالشرطة، ومؤكدة أنه حاول التعدي عليها لفظياً، وتم استدعاؤه بالفعل وبعدها خرج بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

كما أصدرت بياناً حينها، من خلال مكتبها، الذي تديره المنتجة سارة الطباخ، جاء فيه: “تهيب الفنانة شيرين بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عدم تناول أنباء خلافات شخصية في ما بين الفنانة والفنان، هو موضوع شخصي غير قابل للتناول الإعلامي”… ليخرج المستشار جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب، ويثير ضجة بتوضيحه تفاصيل مثيرة حول ما قاله حبيب أمام النيابة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية سابقة، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، تفاصيل ما دار في النيابة وقال: “تم إخلاء سبيل حسام حبيب ثم استدعاء شيرين لسماع أقوالها، وأمرت النيابة باستدعاء الشهود على زواجهما”.

وواصل جميل سعيد: “حسام سدد الكفالة المالية وأعيد للقسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم إخلاء سبيله، وشيرين أبلغت الشرطة بشأن التعرض اللفظي فقط من حسام، وقالت إنه زارها في مسكنها لإتمام أعمال مشتركة فنية وأثناء وجوده نشبت بينهما مناقشة أسرية تطورت للمشادة، ولكن حسام أكد أنه زوجها ويقيم معها داخل المنزل كزوجين، وردّها إلى عصمته شفوياً بعد أسبوعين من الطلاق بحضور 4 شهود، وسيتم استدعاؤهم لمعرفة أقوالهم”.

وأضاف: “عندما صدرت ألفاظ سباب انطوت على التهديد، حضرت الشرطة وقبضت على حسام حبيب وعرض على النيابة ولم تقل في محضرها إنه هددها بسلاح، وقصة المسدس حدثت عندما طلب حسام من شيرين ملابسه ومفتاح الخزنة ليأخذ سلاحه منها، وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما ولكنه لم يهددها إطلاقاً”.

وأثار خلال حديثه دهشة لميس الحديدي بقوله: “شيرين اتصلت بي منذ ربع ساعة، لتطمئن على حسام وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه إذا كان في دائرة اتهام، هي إنسانة طيبة، الفنان له مشاعر أخرى، الفنان مرهف الحس وهي فنانة”.

وتابع كاشفاً عما دار بينهما خلال المكالمة: “قلت لها: يا شيرين أنت تعرفين مكانتك عندي، أنت مثل أحفادي ومكتبي مفتوح لك في أي وقت وأتمنى أن ينتهي هذا الخلاف لأنك لا تستحقين أن تكوني حديثاً للآخرين، بين كل رجل وامرأة تحدث خلافات ودفعت أنت ثمن الشهرة”.