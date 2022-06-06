أمل بوشوشة تستعرض مهارتها بالتزلج.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تمارس رياضة التزلج.

وفاجأت أمل متابعيها بمهارتها في التزلج وقدرتها على السرعة والتوازن الكبيرين حيث عبروا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بقدراتها الرياضية ومهاراتها.

يذكر أن أمل بوشوشة غابت عن الموسم الدرامي الرمضاني الفائت حيث قررت عدم المشاركة بأي مسلسل هذا العام.

وكانت أمل قد حققت نجاحًا كاسحًا في رمضان 2021 من خلال مسلسل “على صفيح ساخن” الذي خاضت بطولته وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا في مختلف البلدان العربية.