شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد ما عايروا بعض".. ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل يحذفان بوستات الخناقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل جديد في رواية ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل عبد العزيز، حيث اشتبك الاثنان اليوم من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، فبعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها ياسمين عبد العزيز، حاول وائل عبد العزيز أن يدعم شقيقته، رغم الخلافات التي كانت بينهما، فنشر صورة تجمعهما وعلق عليها، " "يا بنتي انتى ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكى ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله"



وائل عبد العزيز على فيس بوك

ويبدو أن ياسمين عبد العزيز، رفضت تلك المساندة والدعم، ولم تقبل أي مساعدة منه، حيث نشرت عبر "ستورى"، انستجرام رسالة لشقيقها وائل قائلة: "اتوكس انت ياللى بعت اختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس".



ياسمين عبد العزيز على انستجرام

هجوم ياسمين عبد العزيز على شقيقها كان قويًا، حيث اضطر إلى مسح رسالة دعم التي وجهها لها قبل دقائق من رسالة ياسمين، ثم علق قائلا: "أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دى.. انتي ماتعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاى، وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مابتتعلميش.. ربنا بيدى الإنسان دروس ودرس مرضك ماتعلمتيش منه حاجة.. ربنا يهديكى ولو على البيع انتى بايعة من 20 سنة وإحنا اللى بنشتريكى".



وائل

ولم تمض دقائق حتى مسح وائل عبد العزيز "البوست"، دون أن يوضح أي شيء، ثم قامت ياسمين عبد العزيز بمسح الـ "ستورى"، التي تهاجم فيها وائل.