شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد مدحت يكشف عن كواليس مسلسل "الثمانية" قبل عرضه 9 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد مدحت عن كواليس مسلسل "الثمانية" بطولة الفنانان آسر ياسين وخالد الصاوى، المقرر عرضه يوم 9 يونيو المقبل على إحدى المنصات الرقمية، حيث طرحت الجهة المنتجة البوسترات الدعائية بالإضافة إلى البرومو الرسمي، الذى أوضح أن المسلسل يدور في إطار من الاثارة والتشويق .

وكتب المخرج أحمد مدحت عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: حقائق عن الثمانية

١- أول جلسة جمعتني مع المستشار تركي آل الشيخ كانت يوم 2020/11/19 و من وقتها بدأت الترتيبات والتحضيرات لمسلسل الثمانية .

٢- اشترك في هذا العمل 22 جنسية مختلفة سواء أمام أو خلف الكاميرا .

٣- استمر التصوير 100 يوم (11 حلقة)

٤- تم التصوير بكاميرا Arri mini Alexa LF والعدسات Cookes Full - frame x 1.8 Anamorphic

٥- تم التصوير في أماكن متعددة بالقاهرة بالإضافة إلى ليل / باريس ( فرنسا ) ومراكش (المغرب)

٦- استمر المونتاج حوالي 11 شهرًا

٧- من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا في العمل ده الكورونا والمحاذير اللي كانت عاملاها الدول عشان الكورونا ومستجداتها وده أوقف الشغل كتير بالإضافة إلى الترتيبات نفسها .

٨- يعتبر الثمانية أول مسلسل يتعرضلي بعد مسلسل اختفاء 2018م

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الإنتاج حمادة إسماعيل، وبطولة آسر ياسين خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، محمد علاء، وعدد كبير من الفنانين.