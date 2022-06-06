شكرا لقرائتكم خبر عن ستو أنا ومبروك عطية ومدرسة المشاغبين.. داليا البحيرى تتألق على تريندات تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الفنانة داليا البحيرى، فى الآونة، على التفاعل مع جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على موقعى "إنستجرام" و"تيك توك"، من خلال فيديوهات كوميدية تنشرها عبر حساباتها الشخصية، حيث تمتلك داليا ما يقرب من 400 ألف متابع عبر "تيك توك".

@daliaelbeherioffical ♬ original sound - Hussein Nassar

داليا تتواجد بقوة على تيك توك منذ حوالى الـ 3 أشهر، حيث أن مقطعها الأول على التطبيق الشهير، كان فى مارس الماضى، وقد حاولت خلال هذه الشهور الـ 3، أن تنشر فيديوهات بمقاطع تصنف أنها "تريند"، عبر التطبيق.

@daliaelbeherioffical ♬ الصوت الأصلي - " I S L A M "

ومن بين أشهر الفيديوهات التى نشرتها داليا البحيرى عبر حسابها كان أغنية "ستو أنا"، لأكرم حسنى وهنادى مهنا وآيتن عامر، والتى حققت نجاحًا كبيرًا، ومقطع آخر تقلد احدى المتصلات بالشيخ مبروك عطية الذى كان يقدم بعض الفتاوى من خلال برامج مختلفة، وأيضًا قلدت الفنانة الراحلة سهير البابلى من خلال دورها في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، في حوارها مع "بهجت الأباصيرى"، الذى جسده الزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة داليا البحيرى خلال لقائها فى برنامج "أحلى كلام"، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى على قناة الحياة عن أن النجم هانى رمزى ساعدها كثيرًا فى الوقوف على خشبة المسرح، وقالت: "المسرح تجربة عملية حلوة أوى ومرعبة أوى، ممكن تقول إيفيه لجمهور ميضحكش وممكن تقول نفس الإيفيه لجمهور تانى ويضحك"، مؤكدة أن هانى رمزى ساعدها كثير.

وتابعت داليا البحيري قائلة: "كنت بتطمن وأنا بمثل جنب هاني لأن معاك حد بيخاف عليك بجد وكان في مشاهد كتير بتجمعنا ومع الوقت اتعلمت وبقيت بقول إيفيهات على المسرح وأفهم إيه اللي بيضحك الناس وأقدمه".