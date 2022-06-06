شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد العزيز يرد على شقيقته ياسمين: انتى بايعة من 20 سنة وما اتعلمتيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان وائل عبد العزيز، على شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد البوست الذي نشرته عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وقالت فيه: "اتوكس أنت ياللى بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس".

وقال وائل عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دى.. انتي ماتعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاى، وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مابتتعلميش.. ربنا بيدى الإنسان دروس ودرس مرضك ماتعلمتيش منه حاجة.. ربنا يهديكى ولو على البيع انتى بايعة من 20 سنة وإحنا اللى بنشتريكى".



وائل

وكان وائل عبد العزيز قد نشر صورة تجمعه بشقيقته وعلق عليها، "يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

وكانت ياسمين عبد العزيز، قد ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضى من على حسابها بموقع "إنستجرام"، ولكنها فى نفس الوقت احتفظت بالصور التى تجمعهما، ما أثار تساؤلات الجمهور حول تطورات علاقتهما الزوجية وهل انفصلا عن بعضهما، وهو ما لم توضحه ياسمين أو العوضى حتى الآن.

وعادت النجمة ياسمين عبد العزيز أمس الأحد، إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليًا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير، بحسب قول المصدر المقرب منها.

وعلقت ياسمين عبد العزيز بعد عودتها من سويسرا، حيث كتبت عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".