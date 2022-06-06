شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد الرحمن أبو زهرة يعبر عن استيائه من الجرى ورا التريند ويطالب بتحرى الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن مأساة تعيشها أسرته مؤخرًا بسبب بحث عدد من المواقع الإخبارية عن التريند والإلحاح المستمر على أفراد الأسرة لمعرفة أخبار الحالة الصحية للفنان الذى أصيب بوعكة صحية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن بعض المواقع تبحث عن التريند وليس الوصول إلى معلومات عن حالة والده.



حساب احمد ابو زهرة

ونشر أحمد أبو زهر، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بيان عبر حسابه على "فيس بوك"، قال فيه: "مأساة التريند، منذ تدهور حالة الوالد الصحية اللي تقريبا مصر كلها تعرفها من كتر ما الصحافة والمواقع والاعلام وبرامج الفضائيات بتحاصرنا وبتكلمنا بمنتهي الالحاح ده غير طبعا إن اللى اكتشفناه إن الكل لا يبحث إلا عن تريند".

وأضاف: "الكل يبحث عن انه يكون اول واحد يكتب خبر او ينشر خبر او يأخذ أحاديث ومعلومات مني انا او اخواتي عن صحته بغض النظر عن ظروفه هو وصحته بجد وبالفعل وبدون النظر لمدى الضغط العصبي اللي بنتعرض له احنا كأسرة".

وتابع: "المأساة في التريند بقي هي كمية الاشاعات اللي بتطلع وكمية الكلام الفارغ اللي بنقراه علي لساننا اذا كان انا او اخواتي وده طبعا مصدر ازعاج كبير لنا كلنا، يا اهل الاعلام والمواقع واشباه الصحفيين والاعلاميين نرجو منكم تحري الدقة واحترام رغبة الاسرة في فترات الضغط الشديدة اذا كنا عاوزين نتكلم ام لا لان مفيش حد ممكن يتخيل ولا يحس بالظروف اللي بيمر هو واحنا بها".