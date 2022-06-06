شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أحمد صبحى يطرح كتابا كوميديا ساخرا بعنوان "بطيخة قرعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، لإصدار كتابه الجديد "بطيخه قرعة"، أول شهر يوليو المقبل، ومن المقرر مشاركة الكتاب في العديد من المعارض العربية في المغرب وتونس وغيرها، هذا إلى جانب مشاركته في معرض الكتاب بالقاهرة 2023 في دورته الـ 54 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويأتي ذلك بعد نجاح برنامج "بطيخة قرعة" عبر مواقع السوشيال ميديا، ليقرر استثمار هذا النجاح وتحويلها لكتاب يحمل نفس الأسم ويتناول المشاكل الزوجية بطريقة كوميدية ساخرة.

ويعد كتاب "بطيخة قرعة" أول كتابات أحمد صحبي في الكوميديا الساخرة، ورابع أعماله الروائية، بعدما أصدر الأولى بعنوان "بردية العشق والخوف" واستوحاها من بردية فرعونية، والثانية "إيجو"، والتي تدور أحداثها حول مرض نفسي ونظر الإنسان إلى نفسيته وما بداخلها، والثالثة "أوهام الكهف"، والتي تدور أحداثها حول الخرافات والأساطير.

ومن جانبه، أعرب صبحى عن سعادته بطرح كتاب "بطيخة قرعة"، خاصة أنه أول كتاب يطرحه يتناول المشاكل الحياتية بين الأزواج، بطريقة كوميدية ساخرة، مشيرا إلي أن الكتاب سوف يحتوى على العديد من القضايا والمشاكل الأسرية التي لا يخلو منها أي بيت مصري ويتناول تناول بطريقة مبهجة ساخرة عن الحال الذي وصلنا له بسبب مشاكل بسيطة.

يشار إلى أن السيناريست أحمد صحبي، عرض له مؤخراً مسلسل "حي السيدة زينب"، عبر شاشات القنوات الفضائية، بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، وسامية طرابلسي، وآخرين، وإخراج محمد النقلي.