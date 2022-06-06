شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تهنئ كارول سماحة على أغنيتها الجديدة "إجازة" لـ بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة سيرين عبد النور، صديقتها النجمة كارول سماحة، على أغنيتها الجديدة" إجازة"، وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة:" حبيبى أنا قلبي وجعني مبروك النطة والغنية والكليب".

سيرين عبد النور

وطرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "إجازة"، والتى قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التى قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين النجمة اللبنانية والمخرجة المصرية، حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها فى قالب تمثيلى درامى تراجيدى بكليب "شكرا"، وآخر كوميدى بكليب "bon voyage" ، وآخر استعراضى بكليب "ياشباب يابنات".

استطاعت سماحة فى الكليب وبتوجيه من المخرجة بتول عرفة، أن تخطف جمهورها خلال دقائق معدودة، في رحلة صيفية تتمثل في نقلات درامية، تجسد فرحة الخروج من الضغوطات والمسئوليات، والإبحار في قضاء أوقات راحة، من خلال إستعراضات قوية تتميز بالطاقة والإنطلاق، من تصميم هادى عواضة.

ولم تقتصر بهجة الفيديو كليب في الإستعراضات فحسب، بل عملت المخرجة بتول عرفة، على التركيز بكافة التفاصيل التى تجعل من الفيديو كليب مصدر طاقة وبهجة كبير، بداية من ألوان الملابس والحقائب التي ظهرت بالفيديو كليب، وصولاً إلى ألوان الصورة التى ظهر بها العمل، كما أنه للمرة الأولى يتم التصوير فيها داخل السوليدير بقلب بيروت.

وساهمت المناظر الطبيعية في مدينة لبنان، التي كانت شاهد عيان على تصوير الفيديو الكليب، في نقل صورة البهجة كاملة، ونظراً للروح المميزة لشعب لبنان، استطاع صناع العمل بالتعاون مع مساهمة الجمهور، أن يقوموا بتصوير مشهد بأحد الشوارع الرئيسية بلبنان، والذي أعاق المرور خلال فترة التصوير، بكل سهولة وترحاب من قبل الجمهور اللبنانى.

أغنية "أجازة"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج: لايف ستايلز ستديو، وإخراج: بتول عرفة.

يذكر أن كليب " أجازة" هو التعاون الرايع الذي يجمع الفنانة كارول سماحة بالمخرجة بتول عرفة، عقب نجاح فيديو كليب "bon voyage” ، و " شكراً" ، و"ياشباب يابنات".