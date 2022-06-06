شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يتهم سعد الصغير بانتحال شخصيته فى صورة محمد صلاح.. والفنان يرد: كنت بهزر مع جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الصورة التي نشرها المغنى الشعبي سعد الصغير، داعب فيها نجمنا المصرى محمد صلاح في طفولته، وذلك بسبب الشبه بين سعد وبين الطفل الذى يقف أمام محمد صلاح في الصورة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، رد من أحد الأشخاص، يزعم فيه أنه صاحب الصورة، وأنه هو من يقف أمام محمد صلاح في الصورة، مشيرًا إلى أن ما فعله سعد الصغير يعد انتحالاً لشخصيته.



سعيد السيد

وقال الشخص الذى يزعم إنه هو من يقف أمام صلاح فى الصورة: "السلام عليكم.. أنا الدكتور سعيد السيد عبد الشافي غالي.. أنا حابب أوضح للجميع حقيقة اللي حصل من شخصية مشهورة (مغني معروف).. وعلى صفحته الرسمية يقوم بانتحال شخصيتي.. ويكتب على صورتي مع اللاعب الكبير محمد صلاح أن هو الموجود فيها ويرد على تعليقات الناس والمتابعين أن هو الموجود بالصورة".



اللاعب وهو طفل



محمد صلاح وصاحب الصورة

وزعم، "دا انتحال شخصية واضح وصريح وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني.. وسوف أقوم بالتحدث قريبًا بنفسي في فيديو على صفحتي الشخصية وأكتر من مكان إعلامي لتوضيح ما حدث منذ نزول هذه الصورة.. وشكرًا لكل شخص تكلم بالسلب أو الإيجاب عن سعيد ودي الصفحة الشخصية بتاعتى".

فيما رد سعد الصغير على حسابه على إنستجرام على الصور المنتشرة بعد "البوست" قائلاً: "مساء الفل على أخواتى وحبايبي اللي في الصوره ده طبعا مش أنا.. أنا آه كنت بلعب كوره بس في المصانع الحربية وكذا نادي آخر.. وكمان أنا خت الصوره قريبة من شكلي وانا صغير في مداعبة خفيفة هزار مع جمهوري الجميل فقط لكن هذا الشخص ليس أنا".