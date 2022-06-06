شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير معلقًا على صورته مع محمد صلاح: صاحب الصورة شكلى جدًا وكنت بهزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب سعد الصغير حقيقة الصورة التي نشرها أمس على صفحة التواصل الاجتماعى داعب فيها نجم نادى ليفربول ومنتخب مصر اللاعب محمد صلاح في طفولته وأحدثت جدلاً كبيرًا على السوشيال، قائلاً: في تصريحات لـ"الخليج 365" هذه ليست صورتى ولكن أخذتها ونشرتها لأنها تشبهنى كثيرًا، والبعض لو ركز في الصورة يتأكد أنها ليست صورتى بسبب فرق السن بينى وبين اللاعب محمد صلاح".

وأضاف الصغير: أنا لعبت في أكثر من نادى منذ الصغر، ولكن لم أنل الحظ في مجال الرياضة واتجهت إلى مجال الغناء.





وقال مؤخرًا الشخص الذى يزعم إنه هو من يقف أمام صلاح فى الصورة: "السلام عليكم.. أنا الدكتور سعيد السيد عبد الشافي غالي.. أنا حابب أوضح للجميع حقيقة اللي حصل من شخصية مشهورة (مغني معروف).. وعلى صفحته الرسمية يقوم بانتحال شخصيتي.. ويكتب على صورتي مع اللاعب الكبير محمد صلاح أن هو الموجود فيها ويرد على تعليقات الناس والمتابعين أن هو الموجود بالصورة".

وزعم، "دا انتحال شخصية واضح وصريح وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني.. وسوف أقوم بالتحدث قريبًا بنفسي في فيديو على صفحتي الشخصية وأكتر من مكان إعلامي لتوضيح ما حدث منذ نزول هذه الصورة.. وشكرًا لكل شخص تكلم بالسلب أو الإيجاب عن سعيد ودي الصفحة الشخصية بتاعتى".