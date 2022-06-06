شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز لشقيقها بعد دعمه لها:أتوكس أنت بعت أختك بعربية مرسيدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة ياسمين عبد العزيز، على شقيقها وائل عبد العزيز، بعد ما نشره على حسابه على فيس بوك، حيث نشرت عبر "ستورى"، حسابها على "إنستجرام"، صورة تجمعهما تقول فيها، "اتوكس انت ياللى بعت اختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس".



ياسمين عبد العزيز على انستجرام

وكان وائل عبد العزيز قد نشر صورة تجمعه بشقيقته وعلق عليها، "يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

وكانت ياسمين عبد العزيز، قد ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضى من على حسابها بموقع "إنستجرام"، ولكنها فى نفس الوقت احتفظت بالصور التى تجمعهما، ما أثار تساؤلات الجمهور حول تطورات علاقتهما الزوجية وهل انفصلا عن بعضهما، وهو ما لم توضحه ياسمين أو العوضى حتى الآن.

وعادت النجمة ياسمين عبد العزيز أمس الأحد، إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليًا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير، بحسب قول المصدر المقرب منها.

وعلقت ياسمين عبد العزيز بعد عودتها من سويسرا، حيث كتبت عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".