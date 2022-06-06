شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات عالميات تعرضن للخيانة بعد قصص حب وزواج.. "شاكيرا مش أول واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قصة حب دامت 12 عاماً بين النجمة العالمية شاكيرا والنجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادى برشلونة، وانجابهما طفلين هما ميلان وساشا، انفصل الثنائى رسمياَ بعد تأكدها من خيانة بيكيه لها وهو سبب عدم ظهورهما سويا منذ شهر مارس الماضى، ولم تكن شاكيرا هي الفنانة الأولى التي تتعرض للخيانة فتعرض كثير من النجمات العالمية لمثل هذا الأمر وهو ما نسرده خلال هذا التقرير.



جينيفر انيستون وبراد بيت

جينيفر انيستون وبراد بيت

تعرضت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، للخيانة من زواجها النجم العالمي براد بيت، بعد قصة حب وزوجا دامت 7 سنوات، وتم الانفصال بعد خيانته لها مع النجمة العالمية أنجلينا جولى، والتي تزوج منه بعد انفصاله عن جينيفر أنيستون.



أنجلينا جولي وبراد بيت

أنجلينا جولي وبراد بيت

وتكرر نفس الأمر من براد بيت مع أنجلينا جولى، فبعد قصة حب وزواج لسنوات وانجاب الثنائى 3 أطفال بجانب تبنى أطفال أخرى، انفصلا الثنائى بسبب خيانة براد بيت لها مع ممثلة فرنسية.



ساندرا بولوك وجيسى جيمس

ساندرا بولوك وجيسى جيمس

تعرضت النجمة العالمية ساندرا بولوك، للخيانة من زوجها جيسى جيمس بعد قصة حب وزواج دامت 5 سنوات، فبعد حصولها على الأوسكار عن فيلمها «The Blind Side»، تخيل العالم أن بولوك تشعر بسعادة لا مثيل لها، ولكن أصابتها لعنة الجائزة التى تلاحق جميلات هوليوود، وأشيع أن زوجها على علاقة عاطفية مع عارضة أزياء مغمورة، ونشرت مجلة «إن تاتش» مقابلة مع عارضة أزياء من كاليفورنيا أدعت فيها أنها أقامت علاقة مع زوج بولوك عندما كانت الممثلة فى أتلانتا تصور الفيلم الذى نالت عنه الجائزة، واحاول تقديم اعتذار رسمي لساندرا بولوك ولكنها رفضت وأصرت على الإنفصال.



فيرجى وجوش دوهاميل

فيرجى وجوش دوهاميل

تعرضت المطربة الأمريكية فيرجى لصدمة قوية بعد تسعة أشهر فقط من زواجها بالممثل الأمريكى الشهير جوش دوهاميل بسبب خيانته لها مع فتاة استعراض، مما مثل صدمة كبيرة لعشاقهما نظرا لقصة الحب العنيفة التى جمعت النجمين وإعلانهما عن رغبتهما فى إنجاب طفل معا، ورغم أن فيرجى وقفت إلى جانب زوجها وأنكرت الشائعات التى تقول إنه قضى ليلة بأحد الفنادق مع الراقصة نيكول فوريستر، لكن الأخيرة أعلنت من جانبها أنها كانت على علاقة مع الممثل الشهير، وأنهما «مارسا الحب معا وقضيا وقتا رائعا معا»، ولتثبت صحة كلامها وافقت فوريستر على أن تختبر على جهاز كشف الكذب، ونجحت فى تجاوزه، بل أكدت أن لديها رسائل بذيئة من دوهاميل، ورغم إصرار الممثل الأمريكى على إنكار الواقعة مبررا إياها بمحاولة من راقصة مغمورة لكسب الشهرة، فإنه بمجرد الكشف عن هذا الأمر، ادعى عدد من النسوة أنهن كن على علاقة بدوهاميل.



كاتي بيري وراسل براند

كاتي بيري وراسل براند

تعرض النجمة العالمية كاتي بيري، للخيانة من زوجها السابق راسل براند، حيث اكتشفت خيانته، بشكل سريع جدا بينهما بعد أن وقعت الخيانة بعد عام ونصف من زواجهما وانتهى الأمر بالانفصال.



إيفا لونجوريا تقاضي توني باركر

إيفا لونجوريا تقاضي توني باركر

قصة حب انتهيت في إحدى محاكم تكساس، بعد أن اتهمت الممثلة الأميركية إيفا لونجوريا زوجها تونى باركر، لاعب كرة السلة الفرنسى بالخيانة مع زوجة لاعب سابق في نادي سان أنطونيو سبيرز لينتهى بهما الطريق بالإنفصال.