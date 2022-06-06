شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدها فى مسلسل "لهفة" وتدعو له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم، من مسلسل "لهفة" الذى عمل فيه الاثنان معًا وشقيقتها، وعرض في رمضان 2015.

وشاركت دنيا سمير غانم، مقطع فيديو من المسلسل عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه ووالدها وشقيقتها الفنانة إيمى سمير غانم، وعلقت عليه: "بحبك يا بابى وعمرى ما هنسى وقفتك جنبى في كل خطوة في حياتى، ربنا يرحمك يا حبيبى ويسعدك انت ومامى حبيبتى".



حساب دنيا سمير غانم

وتواصل دنيا سمير غانم، الدعاء لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، وذلك بعد نحو أسبوعين من مرور الذكرى السنوية الأولى لـ"سمورة"، داعية لهما أن يكونا من أسعد السعداء في قبرهما وأن يرحمها الله رحمة تسع السماء والأرض.

ونشرت دنيا، صورتين لوالديها الراحلين، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "اللهم في يوم الجمعة اجعل أمواتنا من أسعد السعداء في قبورهم، اللهم ارزقهم الفسحة والضياء، اللهم آنسهم بالقرب إليك يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء والأرض".