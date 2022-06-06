أروى تبكي على اليمن: “الوطن في قلوبنا ولكن على الارض غير موجود”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 02:43 مساءً - بكت الفنانة اليمنية اروى على بلدها وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “الحرة” تحدثت خلالها عن مأساة اليمنيين بين الانتماء وغياب الدولة التي تستطيع ان تقدم الدعم لهم.

وقالت اروى: “اللبناني دائما يملك بيتا في الضيعة نحن لا يوجد لدينا ضيعة اللبناني يبني بيتا ليرجع لبلده نحن لا يوجد لدينا هذا الامل يعني نحن مقوطع عندنا الامل ان نرجع نستقر في بلدنا”.

وتابعت “للاسف في ناس كثيرة يستبدلون جنيسياتهم ويستغنون تماما عنها وبخبوا ان اصولهم من اليمن ومعهم حق ما ألومهم مش لأنه اليمن لا تشرفنا ان ننتمي لها ولكنهم يحتاجون دعما من مكان اخر يحتاجون الدعم اللي ما عندنا دولة تقدمه لنا”.

واضافت “الوطن في قلوبنا ولكن على الارض بالنسبة لنا غير موجود فقصة انه انتي تفكري انه انا لما اكير لازم ارجع بلدي مش موجودة عندنا”.

وتحدثت عن بحثها الدائم عن الاستقرار قائلة “انا افكر يكون عندي بيت في دبي ويكون عندي بيت في السعودية ولكن لا مرة خططت ان يكون عندي بيت في اليمن رغم عشقي لبلدي وعشقي لارضي”.