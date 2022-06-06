نجم بوليوودي يتمنى التعامل مع مايا دياب.. وصفها بالمذهلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش مشاركته في حفل توزيع جوائز الأوسكار الهندية، الذي أقيم منذ يومين في أبو ظبي، عبّر الفنان والمنتج الموسيقي الهندي Yo Yo Honey Singh عن إعجابه الكبير بالنجمة اللبنانية مايا دياب ووصفها بـ”المذهلة”.

وقال Yo Yo Honey Singh في لقاء مع كاميرا ET بالعربي أنه مايا دياب فنانة أكثر من رائعة ويتمنى أن يجمعه معها عمل فني في المستقبل القريب.

فيديو لقاء Yo Yo Honey Singh حقق انتشارًا واسعًا بين المتابعين العرب وتحديدًا عشاق مايا دياب الذين تمنوا بدورهم أن يحصل هذا التعاون، ويكون بمثابة لقاء ثقافات بين لبنان والهند.

وYo Yo Honey Singh هو أحد أبرز نجوم بوليوود، فهو منتج موسيقى هندي وملحن ومغني راب ومغني بوب وشاعر وممثل أفلام.

يذكر أن مايا دياب أصدرت أخيراً أغنية “إمي يا إمي” تزامناً مع يوم الطفل، وهي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل اكتمال نموهم الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم، من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع هادي شرارة وقد صورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.