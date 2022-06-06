سليم عساف يكسر القاعدة النمطية في “بلا إحساس”.. الأمل موجود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان اللبناني سليم عساف أغنيته الجديدة ” بلا إحساس” على قناته الرسمية على اليوتيوب .

أغنية “بلا إحساس” هي أول عمل فني لسليم في 2022، وفور صدورها دخلت ترند تويتر في لبنان وانتشرت سريعاً.

هي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع جوزيف دمرجيان. أطلقت الاغنية على شكل فيديو كليب تميز بالبساطة و الرّقي. من إخراج المصوّر العالمي “ريان عياش” الذي تعامل مع أهم نجوم العالم.

يذكر أن أغنية “بلا إحساس” تكسر القاعدة النمطية في الكتابة واللحن، بإيقاع مختلف ورومانسية في الغناء. ويبقى الحب فيها حاضراً رغم العتب والزعل على فراق من نحب، إذ نرى الأمل موجود دائماً على طريقة عساف بلمسته الخاصة.