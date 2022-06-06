محمد عساف يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة.. بأي لهجة ستكون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف، لطرح أغنية جديدة في الأيام المقبلة وأطلع جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بذلك دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأثار محمد عساف فضول متابعيه بعدما استفتاهم عبر حسابه في موقع “انستغرام” حول لهجة الأغنية التي يتوقعون أن يقدمها، وهل هي لبنانية أم مصرية أم عراقية حيث كتب: “انتظروني في قادم المواعيد، شو بتتوقعو الاغنية اللي رح تنزل خلال ايام: مصري، عراقي، لبناني”.

وتفاعل المتابعون مع عساف، معربين عن سعادتهم بأغنيته الجديدة وكان إجماع على أن كل ما يُقدمه هو جميل، ورأى البعض أن الاغنية هي باللهجة العراقية.

يذكر أن آخر أعمال محبوب العرب محمد عساف كانت أغنية وكليب “أنا العاشق” التي حققت نجاحاً لافتاً، وهي باللهجة المصرية من كلمات هالة علي، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجبار.