رانيا يوسف تمرّ بمرحلة روحانيات غريبة.. “مليش دعوة بحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف عن شعورها بأمور غريبة حدثت لها خلال هذا العام، مؤكدة أنها تمر بحالة شديدة من الروحانيات لا تعرف سببها.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج theinsider بالعربي: “عندي فيلم فيه روحانيات كتير وكمان مسلسل به نفس الأمر، ودي صدفة غريبة، وفي حاجة غريبة بتحصل لي السنة دي. وأنا مش عارفة إذا كانت مرتبطة بيا شخصياً أم لا، لكن أشعر بأن هناك توقيتا ما لحدوث أمور معينة، وربنا بيوفق حاجات للناس اللي في حالهم زي حالاتي، لأني بشتغل ومليش دعوة بحد”.

وأوضحت: “أنا في التوقيت ده بالتحديد عندي حالة روحانيات حاسة بيها منذ فترة، لذا استغربت عندما عرض مسلسل عالم تاني الذي تدور أحداثه في عالم روحانيات، وأيضاً فيلم (ملك) الذي به روحانيات كثيرة واجتماعي رومانسي أيضاً”.

وكانت رانيا يوسف قد تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم بعنوان “ملك”، من تأليف وإخراج إيمن الرفاعي.