شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة تجمعها ويعلق: استحملى وكله هيعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلاً: "يا بنتي انتى ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكى ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله"



وائل عبد العزيز على فيس بوك

كانت ياسمين عبد العزيز قد تعرضت لوعكة صحية، علقت عليها قائلة: "ستعلمك الشدائد دائمًا أنه ليس لك إلا الله".

وعادت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء اليوم، إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أوالإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير، بحسب قول المصدر المقرب منها.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد تعرضت لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

يذكر أن بعض الأنباء أفادت أن النجمة ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعتها للفنان أحمد العوضى.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.