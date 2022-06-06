شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تتعثر فى دفع تعويض جونى ديب وتعيش بقصر إيجاره 22 ألف دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الستار أسدل على قضية جونى ديب وطليقته آمبر هيرد، وحكم القضاء لصالح نجم هوليود، إلا أن القصة لم تنتهِ بعد، حيث يتساءل الكثيرون، كيف ستدفع هيرد مبالغ التعويض المقرر أن تدفعها لصالح ديب.



القصر من الخارج



القصر من الداخل

بحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى.



القصر



غرفة الطعام

وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.



مكتبة داخل القصر



ملعب تنس

وأضح تقرير أن الممثلة استأجرت قصرًا مساحته 13 ألف قدم مربع في ماكلين بولاية فيرجينيا، على بعد 25 دقيقة بالسيارة من محكمة فيرفاكس الريفية حيث استمرت محاكمتها على مدى 6 أسابيع.



غرفة سينما



غرفة نوم

ويقع المنزل على مساحة فدان من الأرض، ويضم ملعبًا للتنس ومسرحًا سينمائيا منزليا وثمانى غرف نوم، حيث تصف شركة Zillow للعقارات المنزل، بأنه واحد من أكثر العقارات المميزة والخاصة، ورغم أن سجلات الإيجار فى القائمة لا تتضمن اسم هيرد، لكنها تُظهر أن العقار تم تأجيره في 4 مايو 2020، ومن غير الواضح ما إذا كان العقار قد تم تأجيره في بداية المحاكمة فى 11 أبريل.

وبحسب ما ورد، قال الشهود، إن أمبر هيرد شوهدت في منزل أختها ويتني، وابنتها أوماغ بايج، كما شوهد أمن هيرد في مكان الإقامة، وقد ظهرت بريدهوفت محامية آمبر هيرد، فى برنامج Today Show ، الخميس الماضى، وقالت إن هيرد لديها أسباب ممتازة لاستئناف الحكم وتخطط للقيام بذلك.

وتعتزم هيرد الاستئناف على أساس أن فريق ديب القانونى قمع كما هائلاً من الأدلة بما في ذلك ملاحظات المعالج والنصوص التي توضح بالتفصيل الانتهاكات التي ربما تكون قد ربحت قضيتها، وفقًا لبريدهوفت.