خالد سرحان لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: صحة الزعيم عادل إمام بألف خير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

خالد سرحان ممثل مصري صاحب نجومية خاصة، برع في الكوميديا والتراجيديا قدم في رمضان الماضي عملين هما ” المداح٢” و “فاتن أمل حربي” فماذا يقول لـ “صوت بيروت إنترناشونال” عن أعماله؟ وكيف تمكن من التألق في دورين مختلفين خلال مواسم واحد؟

هذا من حبي في التمثيل، أحب تقديم دور عكس دور آخر، بحيث أن ما يشاهدني في عمل لا يتوقع أنني نفس الشخصية في عمل آخر، وهذه متعة شخصية بالنسبة لي، والعام الماضي كان نفس التجربة قدمت عملين مختلفين تماما.

ويتابع: “أول مرة أقدم دور قاضي كان بمسلسل “فاتن أمل حربي”، وأنا ذهبت إلى المحكمة عدة مرات وشاهدت بعض الجلسات التي كانت مسموح بها الحضور، وتحدثت مع بعض القضاة وسألتهم على بعض التفاصيل، كما أنني عرضت عليهم السيناريو، حتى أتأكد منهم أن كل ما أقوله خلال الدور صحيح. وردود الفعل كانت إيجابية جدا، وأنا سعيد بها طبعا، والجمهور تعاطف كثيرا مع نيللي كريم بعد حبسي لها ضمن أحداث المسلسل، وهذا يعتبر نجاح للعمل أما عن دوره في مسلسل ” المداح٢”.

هل يمكن تقديم جزء ثان منه؟ أكد خالد أن نجاح هذا العمل جاء من تطور الكتابة، حيث أن دوري في الجزء الثاني من المسلسل تطور كثيرا، كما أن أحداث العمل ككل كانت مختلفة عن العام الماضي.

وأتمنى تقديم جزء ثالث من مسلسل “المداح”، ولكن بشرط أن يكون بنفس قوة الأجزاء السابقة، وهذا سوف يكون الفيصل في أن نقدمه أم لا

أما عن حقيقة تقديم الجزء الخامس من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة” فأوضح أنه غالبا لن نقدم الجزء الخامس، من “يوميات زوجة مفروسة” الذي أنتهى برحيل سمير غانم ورجاء الجداوي، “إحنا كنا بنتسند عليهم لأنهم نجوم كبار، هما خبرة كبيرة وسبب في نجاح المسلسل، الله يرحمهم ويحسن إليهم، صعب العودة من غيرهم”.

وبما أنه تربطه علاقة صداقة بالزعيم عادل أمام فقال أن الزعيم بصحة جيدة، وهذه “إشاعات ليس لها أي لأزمة الله يديم عليه الصحة هو مثل الفل الحمد لله، وإن شاء الله السنة المقبلة يقدم. لنا عمل جديد يرجع به ويمتعنا مثل ما كان يمتعنا دائما.