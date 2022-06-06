دي يونج قد يكون ضحية صفقة برشلونة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

أفادت تقارير أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني تراجع عن تمسكه ببقاء أحد نجوم فريقه من أجل ضم المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ويتعلق الأمر بالنجم الهولندي فرينكي دي يونج، الذي كان تشافي عبر عن أمله في بقائه في كامب نو في وقت سابق، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق تحت قيادته الموسم الماضي، مؤكدا حاجة الفريق إلى إمكانياته، لكن بالتزامن مع ذلك كانت هناك تقارير تؤكد صعوبة الإبقاء عليه.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها أن تشافي بات يدرك الآن صعوبة الاحتفاظ بدي يونج في برشلونة لأسباب اقتصادية، حيث بات مقتنعاً مثل رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني بأنه سيكون من الأفضل رحيله لتوفير الأموال لضم لاعب يحتاجه النادي أكثر.

واشار التقرير إلى أن تشافي سيضحي بدي يونج فقط من أجل ضم لاعب يمثل له أولوية وهو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رغم أنهما لا يلعبان في نفس المركز.

ويؤمن تشافي بأن العيب الأكبر للبارسا في الوقت الحالي هو قلة الأهداف، مع رحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان واعتزال سيرجيو أجويرو، وهو ما جعل النادي يتعاقد في يناير/ كانون الثاني الماضي مع بيير إيمريك أوباميانج وفيران توريس، لكن رغم ذلك لا يزال الثنائي لا يسجلان الأهداف بالغزارة المطلوبة.

وسجل أوباميانج 13 هدفاً مع برشلونة في 23 مباراة خلال الموسم الماضي، بينما اكتفى توريس بـ7 أهداف في 27 مباراة، فيما وقع ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ على 50 هدفاً في 46 مباراة فقط.

الاسم الثاني الذي يستهدفه تشافي ويراه يستحق دفع الأموال التي سيباع بها دي يونج هو البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لأنه صاحب أفضل تكنيك وأسلوب لعب يناسب برشلونة.

ويعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة إيريك تين هاج، مدرب دي يونج السابق في أياكس أمستردام هو الأقرب للظفر بخدمات لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي.