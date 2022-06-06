للإسبوع الثاني.. فيلم توم كروز يسيطر على إيرادات السينما في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

واصل فيلم الحركة “توب جان: مافريك”، الاحتفاظ بصدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية أسبوعاً ثانياً على التوالي، إذ بلغت مداخيله 86 مليون دولار.

وبات هذا الفيلم، وهو تتمة “توب جان” الأساسي الذي حقق نجاحاً واسعاً قبل 36 عاماً، بين الأفلام العشرة ذات المداخيل الأعلى المسجلة في الأسبوع الثاني لعرضها في الولايات المتحدة وكندا.

وكان الفيلم حصد إيرادات بقيمة 151 مليون دولار في عطلة الأسبوع الأولى بعد طرحه.

وقوبل “توب جان: مافريك” باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت “مافريك” ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيباً مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

ويضم طاقم العمل كلاً من إد هاريس وجنيفر كونيلي ومايلز تيلر، بالإضافة إلى مشاركة محدودة للممثل فال كيلمر الذي برز في الفيلم الأساسي.

أما خارج أمريكا الشمالية، فبلغت مداخيل الفيلم الذي أنتجته شركتا “باراماونت بيكتشرز” و”سكايدانس ميديا” 257 مليون دولار، وهو ما يشكّل مؤشراً على استعادة هوليوود عافيتها بعد جائحة كوفيد-19.

وبقي فيلم “دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس” في المرتبة الثانية، محققاً في أسبوعه الخامس 9,2 مليون دولار في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد. أما على المستوى العالمي، فتجاوزت إيرادات هذا الفيلم الذي أنتجته استديوهات “مارفل” 750 مليون دولار منذ انطلاق عروضه.

وحلّ في المركز الثالث بإيرادات بلغت 4,5 مليون دولار فيلم الرسوم المتحركة الجديد “بوب برجر” الذي تستند قصته إلى مسلسل تلفزيوني أمريكي شهير تحمل العنوان نفسه عن مغامرات عائلة تملك مطعم هامبرجر.

وتقدّم فيلم الرسوم المتحركة “ذي باد جايز” إلى المرتبة الرابعة مسجلاً 3,3 مليون دولار، مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة.

وفي المقابل، تراجع إلى المركز الخامس فيلم “داون تاون آبي 2: إيه نيو إيرا” مكتفياً بثلاثة ملايين دولار.