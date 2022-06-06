صور.. شاكيرا وبيكيه في أول ظهور بعد الانفصال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لم تمر أيام فقط من إعلان المغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب برشلونة بيكيه انفصالهما، التقى الثنائي مرة أخرى في جمهورية التشيك.

وعادت شاكيرا وبيكيه، إلى الظهور في الأماكن العامة معاً بعد الانفصال، إذ سافر الثنائي إلى جمهورية التشيك لمشاهدة ابنهما الأكبر ميلان وهو يتنافس في إحدى بطولات البيسبول

علاقة صداقتهما ليست في أفضل حالاتها في الوقت الحالي، لكنهما يواصلانها من أجل طفليهما، بحسب تقرير حصري لـMamarazzis من صحيفة EL PERIDICO الإسبانية.

وبدت شاكيرا هادئة في صور من البطولة المقامة في جمهورية التشيك، وتحاول أن تبتسم وتُظهر الجانب الأكثر صداقة لها للمعجبين الذين كانوا يقتربون منها، بينما بدا بيكيه بعيدا بعض الشيء، وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأظهرت الصور أيضا أنه على الرغم من وجودهما معاً في المكان نفسه، إلا أنهما حاولا تفادي بعضهما قدر الإمكان، كما كشف برنامج Socialité التابع لشركة Mediaset España.

ميلان، نجل الثنائي الشهير يبلغ من العمر 8 أعوام، وهو عضو في الفريق الكتالوني الذي شارك في بطولة Super CUP للبيسبول تحت 10 أعوام.

وفي منافسة ضمت 24 فريقا بدأت الخميس، حصل الفريق على المركز الرابع.

واحتل فريق ميلان المركز الأول في مجموعته، لكنهم خسروا مباراتهم الثانية الأحد.