هل اقتربت رحلة محمد صلاح مع ليفربول من النهاية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - لا زال مستقبل النجم المصري مع فريق ليفربول الإنجليزي، يثير التكهنات، وطبقا للأوضاع الحالية، فإن صلاح بات قريبا من الرحيل عن النادي الإنجليزي، بشكل مجاني في صيف 2023.

ومنذ أشهر طويلة بدأت مفاوضات تجديد العقد بين صلاح وليفربول، لكن المطالب المالية المرتفعة للاعب المصري تواجه تمسكاً من قبل إدارة الريدز بهيكل الرواتب الموجود في النادي.

وكشف موقع “ذا أتلتيك” في نسخته البريطانية عن أن ليفربول قد يخسر صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، في خلال عام واحد، لعدة أسباب.

أسباب مالية

ورغم تصريحات صلاح بأنه يطالب ليفربول بالتقدير أكثر من البحث عن المكاسب المالية، لكن ما يخرج به وكيل أعماله رامي عباس من تعليقات يؤكد عكس ذلك، بحسب وصف “ذا أتلتيك”.

وتكمن الأزمة في أن ليفربول لن يتمكن من تقديم رواتب مثل التي تقدمها أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا أو برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ في البلدان الأوروبية الأخرى.

ومن ثم، فإن صلاح حين يطلب زيادة راتبه فهو يبحث عما يتقاضاه نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ديفيد دي خيا في مانشستر يونايتد، أو البلجيكي كيفن دي بروين وجاك جريليش في مانشستر سيتي، أو حتى هاري كين في توتنهام هوتسبير.

المثير أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أقر في وقت سابق بصعوبة تحمل النادي لهذه الرواتب الكبيرة، قائلا: “لا يمكن لليفربول إنفاق أموال مثل أندية أخرى، من الواضح أن ليس لديهم حدود، ولكن نحن لدينا حدود”.

هذه الرواتب الباهظة، ومشكلة تجديد عقد صلاح، دفعت توم ويرنر، رئيس ليفربول للحديث عن ضرورة تطبيق اللوائح المالية بشكل أكثر صرامة من أجل جعل تضخم الأجور تحت السيطرة على مستوى الأندية الأوروبية.

وذكر “ذا أتلتيك” أن آخر محاولة من ليفربول للإبقاء على صلاح هي إيجاد حل وسط بين مطالبه وهيكل الرواتب المسموح به، بمنحه أكبر راتب في تاريخ لاعبي النادي، ولكنه رغم ذلك لن يصل لرواتب رونالدو وليونيل ميسي وجاك جريليش.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ليفربول ينظر إلى أمر آخر، وهو أن عدم كسر هيكل الرواتب سيؤدي إلى عدم حدوث توتر داخل غرفة خلع الملابس.

وحال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن صلاح سيكون أقرب للرحيل مجانا عقب نهاية عقده في صيف 2023، وهو أمر تخشاه جماهير ليفربول.

عواقب رحيل صلاح

التقرير تحدث أيضا عن العواقب التي قد تترتب على رحيل ليس فقط صلاح، ولكن أيضاً زميله السنغالي ساديو ماني.

وكشفت تقارير صحفية عن تقدم بايرن ميونخ بعرض لماني بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني، لكن العرض قوبل بالرفض من إدارة ليفربول.

ولكن بايرن يحضر لتقديم عرض أفضل، مستغلاً تبقي عام واحد فقط في عقد ماني مع ليفربول كوسيلة للضغط على النادي الإنجليزي لكي لا يخسر اللاعب بلا مقابل بعد عام.

وحال رحيل صلاح وماني سيكون الأمر مماثلا لما حدث لفريق أرسنال في النصف الثاني من العقد الأول للألفية الحالية، حين رحل تيري هنري وباتريك فييرا وتم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الصاعدين.

ومنذ رحيل الثنائي الفرنسي، بدأ أرسنال في الانحدار الفني ولم يحقق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004 ولم يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ 2006.

تأثير صلاح وماني في ليفربول، لا يمكن إنكاره، فالأرقام تقول أنهما سجلا 54 هدفاً فيما بينهما، بالإضافة للتمريرات الحاسمة، ولكن تبقى مشكلة هيكل الأجور، والتي قد تجعل رحيلهما له عواقب على طموحات النادي في استمراره على قمة المنافسة بمختلف البطولات.

وأوجز التقرير بأنه سيكون من الأفضل لليفربول حال تأكد رحيل صلاح وماني أن يتركهما بشكل جزئي، بحيث يرحل الدولي السنغالي هذا الصيف، ثم يترك صلاح يغادر في 2023، حتى لو كان سيرحل بشكل مجاني.