كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 12:50 مساءً - وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة الى البابا فرنسيس الاول مطالبة بتوحيد الكنيسة والاحتفال بالاعياد المسيحية في موعد واحد. وقال نجوى كرم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “قولكن حلّ علينا مبارح بـ #أحد_العنصرة “الرّوح القدس”؟؟ أو رح ننطر للأحد الجايي؟؟”. وتابعت نجوى كرم: “بدنا نسأل قداسة #البابا_فرنسيس مع إنّو هيدي رسالتي التالتة إلو، من بعد ما أوّل رسالتين ما لقينا عليهن رَدّ، أيمتى رح تتوحّد الكنيسة حتى نحتفل بعيد واحد؟؟”.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم توجه رسالة للبابا فرنسيس وتسأل: “أيمتى رح تتوحّد الكنيسة حتى نحتفل بعيد واحد؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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