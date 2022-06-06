شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد مش الأولى.. فنانون سبقوها فى تقديم البرامج الإذاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة تقديم الفنانين للبرامج أصبح أمر عادى وغير جديدة على القنوات التليفزيونية والإذاعية، ولكن للإذاعة طعم خاص ومختلف عن وسائل الإعلام المرئية، والكثير من الفنانين أقبلوا على تقديم البرامج الإذاعية والتي كانت أخرهم الفنانة نبيلة عبيد التي أعلنت منذ يومين عن تحضيرها لتقديم برنامج اذاعى يحمل اسم "مع نبيلة عبيد"، وأردنا أن نكشف أبرز الفنانين الذين قدموا برامج إذاعية.



سمير صبرى

سمير صبرى

يعتبر الفنان الراحل سمير صبرى من أكثر الفنانين تقديما للبرامج التليفزيونية والإذاعية كونه من الأساس مذيع وليس فنانا، لكنه اتخذ الفن بعد ذلك طريقا، لكنه ظل بين الحين والأخر يقدم البرامج التليفزيونية مثل "النادى الدولى"، وظل سمير صبرى يقدم برنامج على إذاعة الأغانى يحمل اسم "ذكرياتى" حتى قبل وفاته.



فؤاد المهندس

فؤاد المهندس

يعتبر الفنان الراحل فؤاد المهندس هو الأكثر نجاحا، حيث قدم لفترة طويلة من حياته برنامج "كلمتين وبس" الذى كان يذاع على شبكة "البرنامج العام" وكان يعطى النصائح والقيم المهمة للمجتمع والإيجابية في إطار شيق وجذاب، وكان يتماشى مع فترة الثمانينيات والتسعينيات.



سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز

قدمت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز خلال الإذاعة المصرية برنامج "قال الفيلسوف" وهو واحد من علامات الإذاعة المصرية العتيقة، وكان يناقش قضايا انسانية مثل الحب والدعاء واللغة العربية ومعنى كلمة الإنسان والإنس والحكمة والمحبة والجنة والنار وغيرها.



اسعاد يونس

إسعاد يونس

الفنان إسعاد يونس حقق نجاحا كبيرا في التليفزيون طوال مشوارها، ولكنها قدمت أيضا برنامج "زى مابقولك كده" وهو عبارة عن نقد ساخر للمجتمع المصرى، بطريقة كوميدية، حيث قامت بعد ذلك بإصدار كتاب بنفس اسم البرنامج، مأخوذ عن حلقات برنامج الفنانة إسعاد يونس الإذاعى.



رجاء الجداوى

رجاء الجداوى

تعتبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوى أيضا من أكثر الفنانات نجاحا على مستوى البرامج التليفزيونية والإذاعية، حيث ظهرت على الراديو من خلال برنامج "وانتوا بصحة وسلامة"، والذى كان يهتم بجوانب من حياة المرأة، والأسرة المصرية، وبعد ذلك ظهرت من خلال "كل يوم" مع عمرو أديب على نغم إف إم.



نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

وانضمت الفنانة نبيلة عبيد لهؤلاء الفنانين الكبار لتقدم البرامج الإذاعية، حيث أعلنت عن بداية تحضيرات لبرنامج غذاعى يحمل اسم "مع نبيلة" ويذاع على إذاعة القاهرة الكبرى بشكل اسبوعى، والتي ستروى خلاله ذكرياتها في الأعمال الفنية التي قدمتها وكواليس حياتها الفنية وحضورها للمهرجانات الدولية والعربية.